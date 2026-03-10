Федя дважды перенес пересадку костного мозга. Сначала в апреле прошлого года, но тогда донорский костный мозг не прижился, а затем в ноябре. Сейчас трансплантат функционирует лучше, но у мальчика есть проблемы с кроветворением: пересаженный костный мозг пока не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов. Феде нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование этих клеток крови. Восемь флаконов лекарства стоят 294 400 рублей. Мы просим вас о помощи!