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Гамзат Шарапутдинов

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147 354 ₽147 354 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКаспийск
Возраст9 лет
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С июля Гамзат лечится в Центре имени Димы Рогачева от острого лимфобластного лейкоза.

Ход лечения

22.10.2024

Мальчик проходит стандартную при его диагнозе терапию «Онкаспаром». Сейчас в Центре сложилась непростая ситуация с этим лекарством. Детей, которым необходима терапия «Онкаспаром», оказалось больше, чем предполагалось в начале года, когда закладывался бюджет на закупку этого лекарства. Клиника делает все возможное, чтобы решить этот вопрос, а пока врачи обратились за помощью в фонд. Стоимость необходимого количества лекарства для Гамзата и еще одного ребенка — 147 354 рубля.

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