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Гамзатбек Ибаханов

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городс. Калининаул (Дагестан)
Возраст14 лет
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У Гамзатбека случился ранний рецидив лимфомы Ходжкина. Мальчик лечится в Центре Димы Рогачева.

Ход лечения

29.09.2023

Все планово, Гамзатбек восстановился после трансплантации, выписан из РДКБ на следующий этап лечения.

18.09.2023

Гамзатбек в трансплантационном отделении РДКБ. Послезавтра предстоит аутотрансплантация.

01.09.2023

После трех курсов терапии с «Адцетрисом» Гамзатбек в ремиссии. Теперь предстоит высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией.

Весь ход лечения

Ваша помощь Гамзатбеку

31.07.23
K*******n I.5 000 ₽
31.07.23
Н.1 000 ₽
31.07.23
500 ₽
31.07.23
Р******в10 000 ₽
31.07.23
24 340 ₽
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