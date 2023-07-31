Ход лечения
29.09.2023
Все планово, Гамзатбек восстановился после трансплантации, выписан из РДКБ на следующий этап лечения.
18.09.2023
Гамзатбек в трансплантационном отделении РДКБ. Послезавтра предстоит аутотрансплантация.
01.09.2023
После трех курсов терапии с «Адцетрисом» Гамзатбек в ремиссии. Теперь предстоит высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией.
Ваша помощь Гамзатбеку
31.07.23
|K*******n I.
|5 000 ₽
31.07.23
|Н.
|1 000 ₽
31.07.23
|500 ₽
31.07.23
|Р******в
|10 000 ₽
31.07.23
|24 340 ₽