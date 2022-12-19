Ход лечения
28.07.2023
Аутотрансплантация позади. Глеб восстановился и выписался в связи с окончанием этапа терапии.
05.05.2023
Глеб поступает в стационар кратковременного лечения для продолжения терапии, планируется аутотрансплантация.
17.04.2023
Сейчас мальчику для продолжения терапии требуется противоопухолевый препарат «Опдиво». Стоимость четырех упаковок лекарства 417 059 рублей. Мы снова открываем сбор!
Ваша помощь Глебу
19.12.22
|k******************m
|300 ₽
19.12.22
|М******а М.
|500 ₽
19.12.22
|Л*******й К.
|6 000 ₽
20.12.22
|1 000 ₽
20.12.22
|Н***а Е.
|49 704 ₽