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Глеб Бакуменко

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
ГородМосква
Возраст16 лет
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У Глеба лимфома Ходжкина. Мальчик с июня лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

28.07.2023

Аутотрансплантация позади. Глеб восстановился и выписался в связи с окончанием этапа терапии.

05.05.2023

Глеб поступает в стационар кратковременного лечения для продолжения терапии, планируется аутотрансплантация.

17.04.2023

Сейчас мальчику для продолжения терапии требуется противоопухолевый препарат «Опдиво». Стоимость четырех упаковок лекарства 417 059 рублей. Мы снова открываем сбор!

Весь ход лечения

Ваша помощь Глебу

19.12.22
k******************m300 ₽
19.12.22
М******а М.500 ₽
19.12.22
Л*******й К.6 000 ₽
20.12.22
1 000 ₽
20.12.22
Н***а Е.49 704 ₽
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