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433 119 ₽433 019 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Гепатоцеллюлярная карцинома
|Город
|д. Малая слуда (Республика Коми)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
23.08.2024
Юноша сразу стал получать необходимое лечение, но первоначальная терапия помогла только на время: в июле у Глеба случился рецидив. Теперь надо лечиться по-другому. Врачи Центра им. Димы Рогачева считают, что эффективной будет иммунотерапия с применением препарата «Ервой». Стоимость одного флакона 433 119 рублей.
Ваша помощь Глебу
23.08.24
|100 ₽