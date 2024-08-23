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Глеб Дермидонтов

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433 119 ₽433 019 ₽ осталось собрать
ДиагнозГепатоцеллюлярная карцинома
Городд. Малая слуда (Республика Коми)
Возраст14 лет
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В октябре 2023 года у Глеба диагностировали опухоль печени, которая обычно встречается только у взрослых.

Ход лечения

23.08.2024

Юноша сразу стал получать необходимое лечение, но первоначальная терапия помогла только на время: в июле у Глеба случился рецидив. Теперь надо лечиться по-другому. Врачи Центра им. Димы Рогачева считают, что эффективной будет иммунотерапия с применением препарата «Ервой». Стоимость одного флакона 433 119 рублей.

Ваша помощь Глебу

23.08.24
100 ₽
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