Юноша сразу стал получать необходимое лечение, но первоначальная терапия помогла только на время: в июле у Глеба случился рецидив. Теперь надо лечиться по-другому. Врачи Центра им. Димы Рогачева считают, что эффективной будет иммунотерапия с применением препарата «Ервой». Стоимость одного флакона 433 119 рублей.