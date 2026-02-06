Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Глеб Фурника

533 300 ₽531 970 ₽ осталось собрать
ДиагнозНовообразование головного мозга
ГородКишинев, Молдова
Возраст11 лет
Мальчик лечится в Центре нейрохирургии имени Бурденко.

Ход лечения

06.02.2026

Глеб заболел в январе: у мальчика при пробуждении стали возникать неконтролируемые движения головы и взгляда, пропадала речь. Сделали исследование МРТ, и оно выявило опухоль в коре головного мозга. Сейчас мальчику требуется операция по удалению новообразования, но лечение для иностранцев (Глеб приехал из Молдовы) в клинике платное. Стоит операция 533 300 рублей. Поддержите Глеба!

Ваша помощь Глебу

06.02.26
1 200 ₽
06.02.26
100 ₽
06.02.26
30 ₽
