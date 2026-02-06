Глеб заболел в январе: у мальчика при пробуждении стали возникать неконтролируемые движения головы и взгляда, пропадала речь. Сделали исследование МРТ, и оно выявило опухоль в коре головного мозга. Сейчас мальчику требуется операция по удалению новообразования, но лечение для иностранцев (Глеб приехал из Молдовы) в клинике платное. Стоит операция 533 300 рублей. Поддержите Глеба!