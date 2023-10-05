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Гулузада Юсиф Гулу оглы

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЯрославль
Возраст10 лет
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У Юсифа случился второй рецидив острого миелобластного лейкоза. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

18.10.2023

Пересадка проведена, сейчас надо справиться с осложнениями раннего посттрансплантационного периода.

05.10.2023

Впереди у мальчика пересадка костного мозга, к которой нужно хорошо подготовиться.  Чтобы ТКМ прошла без осложнений, необходим иммунопрепарат «Энтивио». Именно он помогает избежать грозного осложнения со стороны кишечника, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.

Ваша помощь Юсифу

16.10.23
Г******а15 000 ₽
16.10.23
200 ₽
16.10.23
700 ₽
16.10.23
700 ₽
16.10.23
108 000 ₽
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