Впереди у мальчика пересадка костного мозга, к которой нужно хорошо подготовиться. Чтобы ТКМ прошла без осложнений, необходим иммунопрепарат «Энтивио». Именно он помогает избежать грозного осложнения со стороны кишечника, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.