Халид заболел в июне прошлого года. Родители заметили у мальчика синяки и точечные кровоизляиния под кожей и обратились к врачу. Уже в июле ребенок поступил в клинику, чтобы начать лечение от апластической анемии. Сейчас у Халида проблемы с кроветворением, и ему нужна комбинированная терапия: «Джадену» поможет избавиться от лишнего железа, которое копится в печени из-за частых переливаний донорской крови, а «Энплейт» стимулирует выработку собственных тромбоцитов. В общей сложности лекарства стоят 179 470 рублей. Мы просим вас о помощи!