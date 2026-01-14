Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Халид Исаев

Помочь
179 470 ₽179 470 ₽ осталось собрать
ДиагнозАпластическая анемия
Городсело Алпатово (Чеченская республика)
Возраст3 года
Поделиться:
Халид проходит лечение от апластической анемии в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

14.01.2026

Халид заболел в июне прошлого года. Родители заметили у мальчика синяки и точечные кровоизляиния под кожей и обратились к врачу. Уже в июле ребенок поступил в клинику, чтобы начать лечение от апластической анемии. Сейчас у Халида проблемы с кроветворением, и ему нужна комбинированная терапия: «Джадену» поможет избавиться от лишнего железа, которое копится в печени из-за частых переливаний донорской крови, а «Энплейт» стимулирует выработку собственных тромбоцитов. В общей сложности лекарства стоят 179 470 рублей. Мы просим вас о помощи!

Ваша помощь Халиду

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari