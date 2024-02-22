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Халифа Салгереева

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312 000 ₽312 000 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородХасавюрт (Дагестан)
Возраст4 года
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У Халифы острый лимфобластный лейкоз. Девочка готовится к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

22.02.2024

Почти три года Халифа пытается справиться с болезнью. За это время она уже прошла длительное и сложное лечение. Ей даже удалось выйти в ремиссию, но, к сожалению, спустя время случился рецидив. Теперь Халифе предстоит пересадка костного мозга, донором станет папа. Для того чтобы избежать серьезных осложнений после нее, девочке, как и многим нашим подопечным, необходима терапия препаратом «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.

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