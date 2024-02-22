Почти три года Халифа пытается справиться с болезнью. За это время она уже прошла длительное и сложное лечение. Ей даже удалось выйти в ремиссию, но, к сожалению, спустя время случился рецидив. Теперь Халифе предстоит пересадка костного мозга, донором станет папа. Для того чтобы избежать серьезных осложнений после нее, девочке, как и многим нашим подопечным, необходима терапия препаратом «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.