Помочь
312 000 ₽312 000 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Хасавюрт (Дагестан)
|Возраст
|4 года
Ход лечения
22.02.2024
Почти три года Халифа пытается справиться с болезнью. За это время она уже прошла длительное и сложное лечение. Ей даже удалось выйти в ремиссию, но, к сожалению, спустя время случился рецидив. Теперь Халифе предстоит пересадка костного мозга, донором станет папа. Для того чтобы избежать серьезных осложнений после нее, девочке, как и многим нашим подопечным, необходима терапия препаратом «Энтивио». Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.