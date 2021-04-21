Анемия Фанкони — довольно редкое заболевание. Единственная возможность вылечить эту болезнь — провести трансплантацию костного мозга. Хушнуд уже прошел через этот этап, но донорские клетки не прижились как нужно: костный мозг плохо работал. Сейчас Хушнуду нужно оплатить расходы на так называемую «доливку» донорских гемопоэтических клеток: в ходе этой процедуры у того же донора, что был и в первый раз (у мальчика это старший брат) снова забирают клетки костного мозга и переливают их нуждающемуся больному. За наборы для очистки надо уплатить 980 000 рублей.