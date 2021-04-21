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Хушнуд Ашуров

Сбор завершен
ДиагнозАнемия Фанкони
ГородИркутск
Возраст17 лет
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Доливка, или буст, очень похожа на повторную трансплантацию костного мозга. Хушнуду надо оплатить очистку трансплантата для этой процедуры.

Ход лечения

24.05.2021

Трансплантат функционирует хорошо, переливания крови не нужны, признаков РТПХ нет.

01.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Хушнуда. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Доливка уже проведена, ждем восстановления.

21.04.2021

Анемия Фанкони — довольно редкое заболевание. Единственная возможность вылечить эту болезнь — провести трансплантацию костного мозга. Хушнуд уже прошел через этот этап, но донорские клетки не прижились как нужно: костный мозг плохо работал. Сейчас Хушнуду нужно оплатить расходы на так называемую «доливку» донорских гемопоэтических клеток: в ходе этой процедуры у того же донора, что был и в первый раз (у мальчика это старший брат) снова забирают клетки костного мозга и переливают их нуждающемуся больному. За наборы для очистки надо уплатить 980 000 рублей.

Ваша помощь Хушнуду

30.04.21
150 ₽
30.04.21
500 ₽
30.04.21
15 000 ₽
01.05.21
А****с С.100 ₽
01.05.21
Г******о30 ₽
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