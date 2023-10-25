Ход лечения
30.10.2023
Средства собраны, спасибо! Терапия продолжается.
25.10.2023
Опухоль у Иделии обнаружили десять месяцев назад. Врачи удалили новообразование, и сейчас девушка проходит химиотерапию. Однако на ее фоне начались осложнения: обнаружены микробы, нечувствительные к большинству антибиотиков. Иделии может помочь современный антибиотик «Завицефта», нужное количество препарата стоит 157 407 рублей.
Ваша помощь Иделии
29.10.23
|700 ₽
29.10.23
|50 ₽
29.10.23
|2 000 ₽
29.10.23
|500 ₽
29.10.23
|С*****в
|157 407 ₽