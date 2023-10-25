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Иделия Зайнуллина

Сбор завершен
ДиагнозСаркома Юинга
Городс. Исенбаево (Татарстан)
Возраст14 лет
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У Иделии саркома Юинга. Девушка лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

30.10.2023

Средства собраны, спасибо! Терапия продолжается.

25.10.2023

Опухоль у Иделии обнаружили десять месяцев назад. Врачи удалили новообразование, и сейчас девушка проходит химиотерапию. Однако на ее фоне начались осложнения: обнаружены микробы, нечувствительные к большинству антибиотиков. Иделии может помочь современный антибиотик «Завицефта», нужное количество препарата стоит 157 407 рублей. 

Ваша помощь Иделии

29.10.23
700 ₽
29.10.23
50 ₽
29.10.23
2 000 ₽
29.10.23
500 ₽
29.10.23
С*****в157 407 ₽
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