Опухоль у Иделии обнаружили десять месяцев назад. Врачи удалили новообразование, и сейчас девушка проходит химиотерапию. Однако на ее фоне начались осложнения: обнаружены микробы, нечувствительные к большинству антибиотиков. Иделии может помочь современный антибиотик «Завицефта», нужное количество препарата стоит 157 407 рублей.