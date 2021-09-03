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Игорь Утин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМуром (Владимирская обл.)
Дата смерти20.01.2022
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21.01.2022

Большая беда: вчера умер Игорь Утин. Ему было четырнадцать лет.

Эта история прежде всего какая-то ужасно несправедливая: рецидив лейкоза на очень позднем сроке, когда, казалось бы, о болезни можно было давно забыть. Необходимость трансплантации, без которой лейкоз на этот раз не собирался отступать. И… понимание того, что эта процедура будет связана с огромным риском — из-за инфекций, с которыми толком не могли справиться никакие антибиотики. Терапия «Блинцито» позволила выиграть некоторое время, но до бесконечности медлить с трансплантацией было уже нельзя, и 29 декабря Игорю ввели донорские клетки.

К сожалению, худшие опасения оправдались. Развился сепсис, Игорь почти сразу попал в реанимацию, и через три недели все было кончено, несмотря на все усилия врачей.

Игорь был младшим сыном в любящей семье. У него были папа, бабушка и старший брат. Он учился в лицее, любил рисовать и собирался стать программистом.

Светлая память. Сил близким.

23.12.2021

Терапия завершена, предстоит трансплантация костного мозга, донором будет отец Игоря. Начата подготовка к трансплантации, проведено тотальное облучение тела.

23.11.2021

Продолжается второй курс «Блинцито», все стабильно.

27.10.2021

После «Блинцито» Игорь в полной ремиссии. Но трансплантацию, к сожалению, пока провести нельзя: у Игоря обнаружены возбудители инфекций, которые устойчивы ко множеству антибиотиков, и врачи опасаются септического шока. Принимаются меры, но в любом случае придется подождать месяц-полтора. Поэтому, чтобы не потерять ремиссию, Игорю показан еще один курс «Блинцито».

30.09.2021

Мы закрываем сбор средств для Игоря. Всем большое спасибо за участие! Терапия «Блинцито» уже близка к завершению.

03.09.2021

В марте 2021 года у Игоря появилась лихорадка, а затем острая боль в ногах. Обследование показало, что болезнь вернулась. Мальчик сразу же начал лечение. После нескольких блоков противорецидивной химиотерапии стало ясно, что она плохо переносится Игорем и к тому же недостаточно эффективна в его случае. Врачи решили перевести Игоря на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Сейчас нужно закупить 7 флаконов общей стоимостью 1 129 650 рублей.

Ваша помощь Игорю

30.09.21
И****в И.100 ₽
30.09.21
С***в В.3 000 ₽
30.09.21
3 000 ₽
30.09.21
5 000 ₽
01.10.21
100 ₽
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Статьи об Игоре

20.09.2021

Игорь должен снова победить

У Игоря рецидив острого лимфобластного лейкоза. Обычная «химия» не помогает, юноше нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито».

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