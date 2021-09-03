Большая беда: вчера умер Игорь Утин. Ему было четырнадцать лет.

Эта история прежде всего какая-то ужасно несправедливая: рецидив лейкоза на очень позднем сроке, когда, казалось бы, о болезни можно было давно забыть. Необходимость трансплантации, без которой лейкоз на этот раз не собирался отступать. И… понимание того, что эта процедура будет связана с огромным риском — из-за инфекций, с которыми толком не могли справиться никакие антибиотики. Терапия «Блинцито» позволила выиграть некоторое время, но до бесконечности медлить с трансплантацией было уже нельзя, и 29 декабря Игорю ввели донорские клетки.

К сожалению, худшие опасения оправдались. Развился сепсис, Игорь почти сразу попал в реанимацию, и через три недели все было кончено, несмотря на все усилия врачей.

Игорь был младшим сыном в любящей семье. У него были папа, бабушка и старший брат. Он учился в лицее, любил рисовать и собирался стать программистом.

Светлая память. Сил близким.