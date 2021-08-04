26.12.2021
Нам сообщили о смерти Ильфата. Мальчик очень тяжело перенес трансплантацию, с сильной РТПХ, инфекционными осложнениями. Возникла полиорганная недостаточность, и организм не выдержал.
Ильфату было шесть лет, из них три года он боролся с болезнью. Он очень надеялся выздороветь и стать полицейским, любил и собирал игрушечные машинки.
Светлая память. Сил родным.
17.11.2021
Благодаря иммунотерапии Ильфат достиг полной ремиссии. 28 октября ему в Санкт-Петербурге провели трансплантацию от папы. Костный мозг прижился, состояние стабильное, но на данный момент беспокоит острая РТПХ.
25.09.2021
Ильфат отметил свой шестой день рождения. Ему разрешили ненадолго съездить домой перед трансплантацией.
07.09.2021
Вчера завершено введение «Блинцито», побочных явлений не было, кроме небольшого повышения температуры. Самочувствие хорошее. Через две недели контрольное обследование, а в самом конце месяца планируется трансплантация от папы.
06.08.2021
Мы закрываем сбор средств для Ильфата. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика удалось собрать 3 311 127 рублей. Большое спасибо!
05.08.2021
Сегодня про Ильфата вышел сюжет на Пятом канале.
04.08.2021
Но сначала надо достичь ремиссии. Врачи планируют терапию «Блинцито», препаратом совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Проблема в том, что лекарство стоит очень дорого и не покрывается квотой. Для очередного курса лечения нужно восемь флаконов, а это 1 291 000 рублей.
Ваша помощь Ильфату
|100 ₽
|700 ₽
|50 ₽
|А**й
|1 200 ₽
|SMS-пожертвования на номер 6162
|3 311 127 ₽