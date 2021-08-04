Нам сообщили о смерти Ильфата. Мальчик очень тяжело перенес трансплантацию, с сильной РТПХ, инфекционными осложнениями. Возникла полиорганная недостаточность, и организм не выдержал.

Ильфату было шесть лет, из них три года он боролся с болезнью. Он очень надеялся выздороветь и стать полицейским, любил и собирал игрушечные машинки.

Светлая память. Сил родным.