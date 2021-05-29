Ход лечения
10.09.2021
Основная терапия завершена, Илья выписан.
11.06.2021
Аутотрансплантация проведена 25 мая, «Бусильвекс» получен в полном объеме. Сейчас состояние стабильное, но функция костного мозга пока еще восстановилась не полностью.
31.05.2021
Мы закрываем сбор средств для Ильи. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!
Ваша помощь Илье
29.05.21
|В*****а Е.
|2 000 ₽
29.05.21
|6 100 ₽
30.05.21
|Д******в Р.
|1 000 ₽
31.05.21
|200 ₽
31.05.21
|Legal Run 2021
|262 170 ₽