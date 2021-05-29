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Илья Елисеев

Сбор завершен
ДиагнозСаркома Юинга
ГородОрск
Возраст19 лет
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Илье нужна высокодозная химиотерапия по поводу саркомы Юинга, агрессивной злокачественной опухоли кости. Врачи назначили ему препарат, не зарегистрированный в России.

Ход лечения

10.09.2021

Основная терапия завершена, Илья выписан.

11.06.2021

Аутотрансплантация проведена 25 мая, «Бусильвекс» получен в полном объеме. Сейчас состояние стабильное, но функция костного мозга пока еще восстановилась не полностью.

31.05.2021

Мы закрываем сбор средств для Ильи. Вся недостающая сумма была собрана благодаря участникам VIII Международного благотворительного забега юристов Legal Run 2021. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Илье

29.05.21
В*****а Е.2 000 ₽
29.05.21
6 100 ₽
30.05.21
Д******в Р.1 000 ₽
31.05.21
200 ₽
31.05.21
Legal Run 2021262 170 ₽
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