Позавчера в отделении реанимации умер Илья Фимушкин.

Илье так и не смогли провести трансплантацию костного мозга: основное заболевание сопровождалось у него многочисленными осложнениями. Несколько месяцев мальчик получал различные лекарства, и оставалась надежда, что осложнения отступят и можно будет провести трансплантацию. Илье уже даже нашли донора. Но в самом конце сентября Илье стало резко хуже. Затруднение дыхания, постепенный отказ всех органов. После двух недель в реанимации мальчика не стало.

Илья был младшим сыном в семье. Проблемы с кровью у него были всю жизнь, но только в подростковом возрасте они стали настолько критичными, что зашла речь о самом интенсивном лечении. Несмотря на болезнь, Илья очень радовался жизни: с удовольствием учился, рисовал, участвовал в школьных спектаклях и мечтал стать актером.

Светлая память. Сил близким.