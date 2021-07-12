|Диагноз
|Миелодиспластический синдром
|Город
|Октябрьск (Самарская обл.)
|Дата смерти
|9.10.2021
11.10.2021
Позавчера в отделении реанимации умер Илья Фимушкин.
Илье так и не смогли провести трансплантацию костного мозга: основное заболевание сопровождалось у него многочисленными осложнениями. Несколько месяцев мальчик получал различные лекарства, и оставалась надежда, что осложнения отступят и можно будет провести трансплантацию. Илье уже даже нашли донора. Но в самом конце сентября Илье стало резко хуже. Затруднение дыхания, постепенный отказ всех органов. После двух недель в реанимации мальчика не стало.
Илья был младшим сыном в семье. Проблемы с кровью у него были всю жизнь, но только в подростковом возрасте они стали настолько критичными, что зашла речь о самом интенсивном лечении. Несмотря на болезнь, Илья очень радовался жизни: с удовольствием учился, рисовал, участвовал в школьных спектаклях и мечтал стать актером.
Светлая память. Сил близким.
15.09.2021
Трансплантация запланирована на 29-30 сентября. Илье нужен препарат «Зомета», предотвращающий разрушение костей: это важно, поскольку мальчику приходилось долгое время принимать гормоны.
26.08.2021
Илья продолжает терапию. Есть ряд проблем, в том числе гемолиз (разрушение клеток крови), по поводу которого мальчик принимает препарат «СеллСепт».
27.07.2021
Сбор средств на лекарство для Ильи завершен. Спасибо!
Илья принимает «Венклексту», переносит нормально. Препарат нужен мальчику для эффективного сдерживания развития болезни перед трансплантацией. Дата пересадки пока неизвестна. Кроме Ильи, закупленное лекарство получает еще один ребенок, проходящий лечение по поводу рецидива острого миелолейкоза.
12.07.2021
У Ильи сложный случай, он принимает много разных лекарств, кроме того, в терапии было решено использовать противоопухолевый препарат «Венклекста». На его покупку нужно 395 300 рублей.
Ваша помощь Илье
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|1 000 ₽
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