В Турции умер Илья Грабовский. Ему было восемь лет.

Бывают такие случаи лейкоза, когда никакое лечение не способно радикально помочь. Илья лечился в общей сложности четыре года, врачи перепробовали все возможности, но осенью 2022 года произошел очередной рецидив. Еще в октябре Илью хотели перевести на паллиативную терапию, но мама решила продолжать бороться. Другие фонды помогали семье собрать средства на лечение за границей. Однако спасти Илью так и не удалось.

Илья был единственным ребенком у мамы. Он очень любил спорт и животных, надеялся выздороветь и стать доктором.

Светлая память. Сил близким.