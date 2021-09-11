10.01.2023
В Турции умер Илья Грабовский. Ему было восемь лет.
Бывают такие случаи лейкоза, когда никакое лечение не способно радикально помочь. Илья лечился в общей сложности четыре года, врачи перепробовали все возможности, но осенью 2022 года произошел очередной рецидив. Еще в октябре Илью хотели перевести на паллиативную терапию, но мама решила продолжать бороться. Другие фонды помогали семье собрать средства на лечение за границей. Однако спасти Илью так и не удалось.
Илья был единственным ребенком у мамы. Он очень любил спорт и животных, надеялся выздороветь и стать доктором.
Светлая память. Сил близким.
25.02.2022
Есть инфекционные осложнения, но с улучшением. Получает лекарства: Г-КСФ, иммуноглобулины.
04.02.2022
Трансплантат функционирует, РТПХ нет.
10.01.2022
Трансплантация была проведена 29 декабря, ждем вестей о приживлении. Пока нужны переливания компонентов крови.
10.12.2021
Илья госпитализируется в Морозовскую больницу для проведения трансплантации.
26.10.2021
Препарат «Биспонса» хорошо помог, поэтому иммунотерапия с использованием «Блинцито» не планируется, лекарство передано другому ребенку, который как раз сейчас начал его получать.
По инфекциям у Ильи также все достаточно стабильно.
01.10.2021
Чтобы справиться с возникшей бактериальной инфекцией, необходима терапия антибиотиком «Колистин». Стоимость пяти флаконов препарата 122 500 рублей. Это лекарство сейчас требуется и другим детям в больнице.
24.09.2021
Сегодня очередное введение иммунопрепарата «Биспонса». Состояние стабильное, без отрицательной динамики.
13.09.2021
Мы закрываем сбор средств для Ильи. Благодаря сюжету на канале НТВ на лечение мальчика удалось собрать 1 911 217 рублей. Большое спасибо!
Сейчас, чтобы Илье можно было начать введение «Блинцито», проводится предварительная терапия другим иммунопрепаратом. Она займет две недели.
12.09.2021
Сегодня на канале НТВ про Илью вышел сюжет.
11.09.2021
Первые симптомы острого лимфобластного лейкоза появились у Ильи в 2018 году. Он прошел курс лечения и выписался из больницы. Однако в июне 2021 у мальчика случился рецидив, и врачи приняли решение отправить его на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Сейчас Илье необходим дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито». Стоимость курса 1 936 536 рублей.