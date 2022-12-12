Проведена лучевая терапия для профилактики нейрорецидива лейкоза. Перенес удовлетворительно. Настроение у Илюши хорошее. Он активно учится в онлайн-школе, участвовал в выставке рисунков в Морозовской больнице, рассказывал стихотворение на конкурс чтецов. В Международный день борьбы с детским раком (15 февраля) Илья принял участие в сеансе одновременной игры в шахматы для пациентов и врачей НМИЦ им. Н.Н. Блохина с известным гроссмейстером Даниилом Дубовым.