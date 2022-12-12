Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Илья Калёкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст11 лет
Поделиться:
В октябре 2022 года у Ильи состоялась трансплантация костного мозга в Морозовской больнице.

Ход лечения

16.02.2023

Проведена лучевая терапия для профилактики нейрорецидива лейкоза. Перенес удовлетворительно. Настроение у Илюши хорошее. Он активно учится в онлайн-школе, участвовал в выставке рисунков в Морозовской больнице, рассказывал стихотворение на конкурс чтецов. В Международный день борьбы с детским раком (15 февраля) Илья принял участие в сеансе одновременной игры в шахматы для пациентов и врачей НМИЦ им. Н.Н. Блохина с известным гроссмейстером Даниилом Дубовым.

09.01.2023

Продолжается ранний посттрансплантационный период. В целом все нормально, признаков РТПХ нет, переливания крови не нужны, терапия плановая.

12.12.2022

Состояние стабильное, температура нормальная. «Альбумин» получил.

Весь ход лечения

Ваша помощь Илье

15.12.22
З*****в Z.700 ₽
15.12.22
500 ₽
15.12.22
100 ₽
15.12.22
100 ₽
15.12.22
86 450 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari