Илья лечится от острого лимфобластного лейкоза с января 2022 года. Через три месяца после начала лечения мальчик вышел в ремиссию, но затем случился рецидив. Трансплантация костного мозга должна помочь Илье выздороветь, а препарат «Энтивио» — избежать осложнений после пересадки. Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.