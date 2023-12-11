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312 000 ₽310 479 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Ковров (Владимирская область)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
11.12.2023
Илья лечится от острого лимфобластного лейкоза с января 2022 года. Через три месяца после начала лечения мальчик вышел в ремиссию, но затем случился рецидив. Трансплантация костного мозга должна помочь Илье выздороветь, а препарат «Энтивио» — избежать осложнений после пересадки. Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.
Ваша помощь Илье
11.12.23
|10 ₽
11.12.23
|В*****в А.
|500 ₽
11.12.23
|П********в Е.
|1 000 ₽
11.12.23
|11 ₽