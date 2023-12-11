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Илья Семенов

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312 000 ₽310 479 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКовров (Владимирская область)
Возраст5 лет
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Илья готовится к пересадке костного мозга. Чтобы избежать осложнений, мальчику нужно дорогостоящее лекарство.

Ход лечения

11.12.2023

Илья лечится от острого лимфобластного лейкоза с января 2022 года. Через три месяца после начала лечения мальчик вышел в ремиссию, но затем случился рецидив. Трансплантация костного мозга должна помочь Илье выздороветь, а препарат «Энтивио» — избежать осложнений после пересадки. Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.

Ваша помощь Илье

11.12.23
10 ₽
11.12.23
В*****в А.500 ₽
11.12.23
П********в Е.1 000 ₽
11.12.23
11 ₽
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