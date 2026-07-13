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774 700 ₽771 750 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Интрамедуллярное объемное образование
|Город
|Ташкент, Узбекистан
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
13.07.2026
Месяц назад у девочки обнаружили образование спинного мозга. Рекомендована операция. Провести ее могут в НМИЦ нейрохирургии, но Ирода — гражданка другой страны, а значит, лечение для нее платное. Стоимость операции — 774 700 рублей. Девочка любит математику и мечтает стать инженером-робототехником, а еще увлекается рисованием и даже заняла недавно первое место в Олимпиаде по изобразительному искусству в Узбекистане. Пожалуйста, поддержите Ироду!
Ваша помощь Ироде
13.07.26
|М*******а М.
|1 000 ₽
13.07.26
|750 ₽
13.07.26
|1 200 ₽