Месяц назад у девочки обнаружили образование спинного мозга. Рекомендована операция. Провести ее могут в НМИЦ нейрохирургии, но Ирода — гражданка другой страны, а значит, лечение для нее платное. Стоимость операции — 774 700 рублей. Девочка любит математику и мечтает стать инженером-робототехником, а еще увлекается рисованием и даже заняла недавно первое место в Олимпиаде по изобразительному искусству в Узбекистане. Пожалуйста, поддержите Ироду!