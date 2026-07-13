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Ирода Исомитдинова

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774 700 ₽771 750 ₽ осталось собрать
ДиагнозИнтрамедуллярное объемное образование
ГородТашкент, Узбекистан
Возраст11 лет
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Ироде предстоит операция по удалению опухоли в НМИЦ нейрохирургии.

Ход лечения

13.07.2026

Месяц назад у девочки обнаружили образование спинного мозга. Рекомендована операция. Провести ее могут в НМИЦ нейрохирургии, но Ирода — гражданка другой страны, а значит, лечение для нее платное. Стоимость операции — 774 700 рублей. Девочка любит математику и мечтает стать инженером-робототехником, а еще увлекается рисованием и даже заняла недавно первое место в Олимпиаде по изобразительному искусству в Узбекистане. Пожалуйста, поддержите Ироду!

Ваша помощь Ироде

13.07.26
М*******а М.1 000 ₽
13.07.26
750 ₽
13.07.26
1 200 ₽
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