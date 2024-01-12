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Иван Баринов

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208 000 ₽202 900 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз, гистиоцитоз
ГородВоронеж
Возраст11 лет
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У Вани одновременно два онкологических диагноза, но обе болезни поддаются лечению.

Ход лечения

12.01.2024

История болезни у Вани многотомная: он заболел в ноябре 2021 года, перенес операции по поводу удаления очагов гистоцитоза, химиотерапию, курсы таргетной терапии. Прием лекарств по поводу гистиоцитоза продолжается до сих пор. А чтобы избавиться от лейкоза, в августе 2023 года Ване провели пересадку костного мозга, донором стала сестра мальчика. Трансплантат прижился, химеризм хороший, но осложнения пересадки пока что не полностью побеждены. Сейчас снова активировалась острая РТПХ, а значит, Ване срочно (и опять) нужен иммуносупрессивный препарат «Энтивио» стоимостью 208 000 рублей.

Ваша помощь Ване

12.01.24
1 200 ₽
12.01.24
I*****v3 300 ₽
12.01.24
Л**********а250 ₽
12.01.24
Л**********а250 ₽
12.01.24
100 ₽
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