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Ярослав Сорокин

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806 889 ₽805 889 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородАрхангельск
Возраст6 лет
Однажды Ярослав уже поборол острый лимфобластный лейкоз, но спустя четыре года болезнь снова вернулась.

Ход лечения

01.07.2025

Впервые Ярослав заболел в мае 2021 года, и уже в июле смог выйти в ремиссию. В январе этого года мальчик поступил в больницу с подозрением на рецидив, которое, к сожалению, подтвердилось. На этот раз классическая схема лечения не дала необходимого результата, поэтому врачи Центра им. Димы Рогачева назначили Ярославу курс иммунотерапии препаратом «Блинцито», пять флаконов которого стоят 806 889 рублей. Мы просим вас помочь Ярославу!

Ваша помощь Ярославу

30.06.25
1 000 ₽
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