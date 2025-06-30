Впервые Ярослав заболел в мае 2021 года, и уже в июле смог выйти в ремиссию. В январе этого года мальчик поступил в больницу с подозрением на рецидив, которое, к сожалению, подтвердилось. На этот раз классическая схема лечения не дала необходимого результата, поэтому врачи Центра им. Димы Рогачева назначили Ярославу курс иммунотерапии препаратом «Блинцито», пять флаконов которого стоят 806 889 рублей. Мы просим вас помочь Ярославу!