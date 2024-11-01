Женю госпитализировали в Центр детской гематологии имени Димы Рогачева. Сейчас мальчику необходим противоопухолевый препарат «Онкаспар», однако в больнице препарата нет. Дело в том, что детей, которым необходима терапия «Онкаспаром», оказалось больше, чем предполагалось в начале года, когда закладывался бюджет на закупку этого лекарства. Врачи обратились за помощью в фонд. Стоимость лечения — 147 353 рубля.