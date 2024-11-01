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Женя Бураков

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147 353 ₽147 353 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Полома (Ивановская область)
Возраст5 лет
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Первый раз Женя заболел весной 2021 года, весной 2024-го болезнь вернулась.

Ход лечения

01.11.2024

Женю госпитализировали в Центр детской гематологии имени Димы Рогачева. Сейчас мальчику необходим противоопухолевый препарат «Онкаспар», однако в больнице препарата нет. Дело в том, что детей, которым необходима терапия «Онкаспаром», оказалось больше, чем предполагалось в начале года, когда закладывался бюджет на закупку этого лекарства. Врачи обратились за помощью в фонд. Стоимость лечения — 147 353 рубля.

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