Первый этап лечения закончился, впереди ТКМ. Донором станет сестра или папа девочки. Сейчас они проходят обследование. Для профилактики серьезных осложнений (реакции «трансплантат против хозяина») требуется иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который стоит 312 000 рублей.