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Калерия Дидык

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312 000 ₽309 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городп. Знаменск (Калининградская область)
Возраст10 лет
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Калерия заболела в начале августа, а в конце месяца уже оказалась в Центре Димы Рогачева. Впереди пересадка костного мозга.

Ход лечения

14.12.2023

Первый этап лечения закончился, впереди ТКМ. Донором станет сестра или папа девочки. Сейчас они проходят обследование. Для профилактики серьезных осложнений (реакции «трансплантат против хозяина») требуется иммуносупрессивный препарат «Энтивио», который стоит 312 000 рублей.

Ваша помощь Калерии

14.12.23
М*****н В.2 000 ₽
14.12.23
200 ₽
14.12.23
500 ₽
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