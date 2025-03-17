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Камиль Нурмагомедов

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306 000 ₽304 950 ₽ осталось собрать
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
Городс. Адиль-Янгиюрт (Дагестан)
Возраст3 года
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В начале года у Камиля нашли рак крови. Сейчас мальчик готовится к трансплантации костного мозга.

Ход лечения

17.03.2025

С ноября 2023 года Камиль болел пневмонией восемь раз. Во время последнего случая — в декабре прошлого года — мальчика госпитализировали в Клинический центр им. Рошаля в Красногорске. Затем его отправили в Центр им. Димы Рогачева, где нашли причину постоянных проблем со здоровьем — ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Теперь Камилю предстоит трансплантация костного мозга. Для профилактики возможной РТПХ нужен иммунопрепарат «Энтивио» стоимостью 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Камилю!

Ваша помощь Камилю

17.03.25
50 ₽
17.03.25
700 ₽
17.03.25
300 ₽
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