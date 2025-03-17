С ноября 2023 года Камиль болел пневмонией восемь раз. Во время последнего случая — в декабре прошлого года — мальчика госпитализировали в Клинический центр им. Рошаля в Красногорске. Затем его отправили в Центр им. Димы Рогачева, где нашли причину постоянных проблем со здоровьем — ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Теперь Камилю предстоит трансплантация костного мозга. Для профилактики возможной РТПХ нужен иммунопрепарат «Энтивио» стоимостью 306 000 рублей. Мы просим вас помочь Камилю!