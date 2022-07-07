15.07.2023
Карина умерла 12 июля, на следующий день после своего семнадцатилетия. Уснула и не проснулась. С первой лимфомой удалось справиться, со второй уже нет…
Светлая память. Сил близким пережить это горе.
15.05.2023
Продолжается противорецидивная терапия, московские онкологи порекомендовали сменить ее программу. Соматически и неврологически состояние без существенных изменений.
10.04.2023
Карина получает блоки химиотерапии с высокодозным метотрексатом. Через полторы недели предстоит контрольное обследование, и станет понятнее, как лечить девочку дальше.
16.02.2023
Карина продолжает получать лечение в Казани, ей лучше, хотя слабость пока сохраняется. Специалисты Центра имени Дмитрия Рогачева рекомендуют трансплантацию, и 2 марта девочка с мамой приедут на консультацию и обследование.
12.01.2023
Карине было очень плохо, но сейчас заметно лучше: она встает, самостоятельно ест. По лимфоме Ходжкина ситуация стабильная, сейчас врачи лечат вторую опухоль. Предстоит контрольное обследование.
29.11.2022
Обнаружена причина ухудшения самочувствия: еще одна лимфома. После начала терапии состояние девочки улучшилось.
10.11.2022
Карина очень устала и неважно себя чувствует: головные боли, упадок сил. Про ситуацию с основным заболеванием будет понятнее, когда придут результаты последней биопсии.
26.09.2022
Карина продолжает терапию «Опдиво» и будет продолжать. Закуплено лекарство на ближайшее время. Контрольное обследование 19 сентября показало улучшение.
20.08.2022
По результатам последнего обследования видна положительная динамика, продолжается терапия «Опдиво».
01.08.2022
Карина дома, получает «Опдиво» по графику. Самочувствие бывает разное, иногда болит голова, сегодня все нормально. 17 августа предстоит контрольное обследование.
07.07.2022
На это лекарство врачи возлагают большие надежды. Всего Карине нужно девять введений, девочка уже получила четыре, но тут выяснилось, что в больнице препарата больше нет. Лекарство нужно срочно купить. Стоимость курса 868 874 рубля.
Если денег будет собрано больше, чем нужно Карине, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.