На это лекарство врачи возлагают большие надежды. Всего Карине нужно девять введений, девочка уже получила четыре, но тут выяснилось, что в больнице препарата больше нет. Лекарство нужно срочно купить. Стоимость курса 868 874 рубля.

Если денег будет собрано больше, чем нужно Карине, оставшиеся средства будут потрачены на оплату лечения других подопечных фонда.