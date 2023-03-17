Опухоль у Карины обнаружили два года назад: тогда девочку прооперировали по месту жительства. Но на недавнем контрольном обследовании врачи обнаружили рецидив. Родители решили отправить документы дочери в Москву. Специалисты Центра нейрохирургии готовы провести сложную операцию по удалению опухоли, но для Карины, как для иностранной гражданки, любое лечение в России платное. Всего нужно 526 000 рублей.