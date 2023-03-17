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Карина Строкач

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
Городд. Ковердяки (Белоруссия)
Возраст11 лет
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У Карины рецидив опухоли головного мозга. Девочке нужна операция в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Ход лечения

30.03.2023

Карина прооперирована. Вчера девочку выписали в удовлетворительном состоянии. Через 2-4 месяца предстоит контрольное обследование.

17.03.2023

Опухоль у Карины обнаружили два года назад: тогда девочку прооперировали по месту жительства. Но на недавнем контрольном обследовании врачи обнаружили рецидив. Родители решили отправить документы дочери в Москву. Специалисты Центра нейрохирургии готовы провести сложную операцию по удалению опухоли, но для Карины, как для иностранной гражданки, любое лечение в России платное. Всего нужно 526 000 рублей.

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