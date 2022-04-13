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Карина Заболотина

Сбор завершен
Диагнозлимфома Ходжкина
Городп. Новоуральский (Омская область)
Возраст19 лет
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У Карины ранний рецидив лимфомы Ходжкина. Сейчас важно выйти в ремиссию.

Ход лечения

03.05.2022

Карина получила курс с «Адцетрисом», выписывается в стабильном состоянии. Ей предстоит консультация гематолога для решения вопроса о продолжении терапии: девушке исполнилось 18 лет, и она переводится во взрослую гематологию (ориентировочно в НМХЦ имени Пирогова).

13.04.2022

Рецидив у Карины диагностировали в начале марта. Сейчас девушка находится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Противорецидивная терапия препаратом «Адцетрис» должна помочь Карине выйти в ремиссию. Стоимость двух флаконов лекарства 376 844 рубля.

Ваша помощь Карине

15.04.22
500 ₽
15.04.22
700 ₽
15.04.22
700 ₽
15.04.22
5 000 ₽
15.04.22
29 000 ₽
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