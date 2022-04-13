У Карины ранний рецидив лимфомы Ходжкина. Сейчас важно выйти в ремиссию.
Ход лечения
03.05.2022
Карина получила курс с «Адцетрисом», выписывается в стабильном состоянии. Ей предстоит консультация гематолога для решения вопроса о продолжении терапии: девушке исполнилось 18 лет, и она переводится во взрослую гематологию (ориентировочно в НМХЦ имени Пирогова).
13.04.2022
Рецидив у Карины диагностировали в начале марта. Сейчас девушка находится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Противорецидивная терапия препаратом «Адцетрис» должна помочь Карине выйти в ремиссию. Стоимость двух флаконов лекарства 376 844 рубля.