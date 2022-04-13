Карина получила курс с «Адцетрисом», выписывается в стабильном состоянии. Ей предстоит консультация гематолога для решения вопроса о продолжении терапии: девушке исполнилось 18 лет, и она переводится во взрослую гематологию (ориентировочно в НМХЦ имени Пирогова).