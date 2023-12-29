Лечение по протоколу дало хороший результат, Каролина в ремиссии. Однако перейти на следующий этап в рамках стандартной терапии не удалось: у девочки появилась аллергия на основной препарат. Сейчас ей требуется дорогостоящий «Блинцито». Стоимость ближайшего курса 968 267 рублей.