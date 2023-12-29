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968 267 ₽927 416 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Якутск
|Возраст
|1 год
Ход лечения
29.12.2023
Лечение по протоколу дало хороший результат, Каролина в ремиссии. Однако перейти на следующий этап в рамках стандартной терапии не удалось: у девочки появилась аллергия на основной препарат. Сейчас ей требуется дорогостоящий «Блинцито». Стоимость ближайшего курса 968 267 рублей.
Ваша помощь Каролине
29.12.23
|1 000 ₽
29.12.23
|1 000 ₽
29.12.23
|200 ₽
29.12.23
|200 ₽
29.12.23
|1 000 ₽