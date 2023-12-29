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Каролина Шелухова

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968 267 ₽927 416 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЯкутск
Возраст1 год
Каролина заболела в сентябре: внезапно и тяжело. Диагноз поставили почти мгновенно, через месяц девочка уже была в Центре Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

29.12.2023

Лечение по протоколу дало хороший результат, Каролина в ремиссии. Однако перейти на следующий этап в рамках стандартной терапии не удалось: у девочки появилась аллергия на основной препарат. Сейчас ей требуется дорогостоящий «Блинцито». Стоимость ближайшего курса 968 267 рублей.

Ваша помощь Каролине

29.12.23
1 000 ₽
29.12.23
1 000 ₽
29.12.23
200 ₽
29.12.23
200 ₽
29.12.23
1 000 ₽
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