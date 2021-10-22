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Катя Кравченко

Сбор завершен
ДиагнозРабдомиосаркома
Городд. Стрельниково (Омская область)
Возраст11 лет
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У Кати злокачественная опухоль — рабдомиосаркома. Зачастую такие опухоли неплохо лечатся, но в терапию обязательно должно входить лекарство «Космеген».

Ход лечения

31.12.2021

Полный ответ на терапию. Катя выписана.

23.12.2021

Все достаточно стабильно, Кате нужен препарат «Винорелбин» для этапа метрономной химиотерапии.

09.12.2021

Состояние стабильное, Катя проходит очередной блок химиотерапии.

Весь ход лечения

Ваша помощь Кате

22.10.21
700 ₽
22.10.21
200 ₽
22.10.21
2 000 ₽
22.10.21
50 000 ₽
22.10.21
300 ₽
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