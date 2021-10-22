Сбор завершен
|Диагноз
|Рабдомиосаркома
|Город
|д. Стрельниково (Омская область)
|Возраст
|11 лет
У Кати злокачественная опухоль — рабдомиосаркома. Зачастую такие опухоли неплохо лечатся, но в терапию обязательно должно входить лекарство «Космеген».
Ход лечения
Полный ответ на терапию. Катя выписана.
Все достаточно стабильно, Кате нужен препарат «Винорелбин» для этапа метрономной химиотерапии.
Состояние стабильное, Катя проходит очередной блок химиотерапии.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari