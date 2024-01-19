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968 268 ₽964 768 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Ярославль
|Возраст
|1 год
Ход лечения
19.01.2024
С октября Кира проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре им. Дмитрия Рогачева. Во время очередного блока химиотерапии у нее возникла сильнейшая аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Такую же реакцию вызывают и все его доступные аналоги. Врачи считают, что можно и нужно заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость шести флаконов лекарства составляет 968 268 рублей.
Ваша помощь Кире
19.01.24
|500 ₽
19.01.24
|П*******в
|2 000 ₽
19.01.24
|1 000 ₽