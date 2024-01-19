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Кира Гогина

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968 268 ₽964 768 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЯрославль
Возраст1 год
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У Киры случилась аллергия на один из основных препаратов терапии. Лекарство необходимо заменить.

Ход лечения

19.01.2024

С октября Кира проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре им. Дмитрия Рогачева. Во время очередного блока химиотерапии у нее возникла сильнейшая аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Такую же реакцию вызывают и все его доступные аналоги. Врачи считают, что можно и нужно заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость шести флаконов лекарства составляет 968 268 рублей.

Ваша помощь Кире

19.01.24
500 ₽
19.01.24
П*******в2 000 ₽
19.01.24
1 000 ₽
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