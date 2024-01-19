С октября Кира проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Центре им. Дмитрия Рогачева. Во время очередного блока химиотерапии у нее возникла сильнейшая аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Аспарагиназа». Такую же реакцию вызывают и все его доступные аналоги. Врачи считают, что можно и нужно заменить оставшиеся курсы химиотерапии на курс иммунопрепарата «Блинцито». Стоимость шести флаконов лекарства составляет 968 268 рублей.