Сбор завершен
|Диагноз
|Анапластическая крупноклеточная лимфома
|Город
|Владимир
|Возраст
|9 лет
У девочки редкий вариант лимфомы, для лечения которой обычная химиотерапия не подходит.
Ход лечения
У Киры лимфома затронула центральную нервную систему, а в таких случаях эффективной становится терапия противоопухолевым препаратом «Алеценза». Стоимость нужного количества лекарства — 255 000 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!
29.06.26
|Участники забега Legal Run 2026
|255 000 ₽
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