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Кира Калинина

Сбор завершен
ДиагнозАнапластическая крупноклеточная лимфома
ГородВладимир
Возраст9 лет
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У девочки редкий вариант лимфомы, для лечения которой обычная химиотерапия не подходит.

Ход лечения

05.06.2026

У Киры лимфома затронула центральную нервную систему, а в таких случаях эффективной становится терапия противоопухолевым препаратом «Алеценза». Стоимость нужного количества лекарства — 255 000 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2026. Спасибо!

Ваша помощь Кире

29.06.26
Участники забега Legal Run 2026255 000 ₽
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