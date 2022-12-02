Ход лечения
09.12.2022
Кира прооперирована. У девочки пилоидная астроцитома, это доброкачественная опухоль, но, как видим, и она может создать большие проблемы. Сейчас функция руки улучшается, Кира выписана.
02.12.2022
Опухоль головного мозга у Киры обнаружили два года назад: у девочки начался сильный тремор правой руки. Местные врачи провели несколько операций по удалению опухоли, но, к сожалению, случился рецидив. Родители решили привезти дочь на лечение в Москву: врачи Центра нейрохирургии готовы помочь. Однако за лечение иностранных граждан нужно платить, а это 502 000 рублей.
Ваша помощь Кире
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|Л*****н В.
|700 ₽
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|Р**********я В. А.
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