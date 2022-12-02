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Кира Лунева

Сбор завершен
ДиагнозОпухоль головного мозга
ГородБрест (Белоруссия)
Возраст7 лет
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У Киры случился рецидив опухоли головного мозга. Девочке нужна операция в Центре нейрохирургии им. Бурденко.

Ход лечения

09.12.2022

Кира прооперирована. У девочки пилоидная астроцитома, это доброкачественная опухоль, но, как видим, и она может создать большие проблемы. Сейчас функция руки улучшается, Кира выписана.

02.12.2022

Опухоль головного мозга у Киры обнаружили два года назад: у девочки начался сильный тремор правой руки. Местные врачи провели несколько операций по удалению опухоли, но, к сожалению, случился рецидив. Родители решили привезти дочь на лечение в Москву: врачи Центра нейрохирургии готовы помочь. Однако за лечение иностранных граждан нужно платить, а это 502 000 рублей.

Ваша помощь Кире

12.12.22
Анонимное пожертвование150 ₽
Л*****н В.700 ₽
Анонимное пожертвование150 ₽
Р**********я В. А.20 000 ₽
12.12.22
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