Опухоль головного мозга у Киры обнаружили два года назад: у девочки начался сильный тремор правой руки. Местные врачи провели несколько операций по удалению опухоли, но, к сожалению, случился рецидив. Родители решили привезти дочь на лечение в Москву: врачи Центра нейрохирургии готовы помочь. Однако за лечение иностранных граждан нужно платить, а это 502 000 рублей.