Кира прошла контрольное обследование в клинике, сейчас дома. По результатам проверки выявлена положительная динамика на фоне «Ксалкори», опухоль уменьшается. Местный минздрав закупил для девочки препарат до декабря 2021 года. В декабре очередной контроль. Самочувствие хорошее.