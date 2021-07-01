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Кира Майорова

Сбор завершен
ДиагнозВоспалительная миофибробластическая опухоль
Городс. Лямбирь (Респ. Мордовия)
Возраст16 лет
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Кира заболела в прошлом сентябре: обследование показало новообразование в легком, удалить которое невозможно без тяжелых последствий. Но есть лекарство, которое отлично помогает при этой опухоли.

Ход лечения

15.09.2021

Кира прошла контрольное обследование в клинике, сейчас дома. По результатам проверки выявлена положительная динамика на фоне «Ксалкори», опухоль уменьшается. Местный минздрав закупил для девочки препарат до декабря 2021 года. В декабре очередной контроль. Самочувствие хорошее.

29.07.2021

Положительная динамика, лекарство переносится хорошо. Пачку «Ксалкори» Кира получила от Минздрава, но потом, видимо, помощь фонда опять понадобится. Девочка приедет на обследование в НМИЦ онкологии в начале сентября.

01.07.2021

Мы закрываем сбор средств для Киры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Кира продолжает прием лекарства с положительным эффектом.

Весь ход лечения

Ваша помощь Кире

01.07.21
С********а М.220 000 ₽
А*******а С.5 000 ₽
Ч*****н С.200 000 ₽
01.07.21
200 ₽
01.07.21
400 ₽
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