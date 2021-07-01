|Диагноз
|Воспалительная миофибробластическая опухоль
|Город
|с. Лямбирь (Респ. Мордовия)
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
15.09.2021
Кира прошла контрольное обследование в клинике, сейчас дома. По результатам проверки выявлена положительная динамика на фоне «Ксалкори», опухоль уменьшается. Местный минздрав закупил для девочки препарат до декабря 2021 года. В декабре очередной контроль. Самочувствие хорошее.
29.07.2021
Положительная динамика, лекарство переносится хорошо. Пачку «Ксалкори» Кира получила от Минздрава, но потом, видимо, помощь фонда опять понадобится. Девочка приедет на обследование в НМИЦ онкологии в начале сентября.
01.07.2021
Мы закрываем сбор средств для Киры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Кира продолжает прием лекарства с положительным эффектом.
Ваша помощь Кире
|С********а М.
|220 000 ₽
|А*******а С.
|5 000 ₽
|Ч*****н С.
|200 000 ₽
|200 ₽
|400 ₽