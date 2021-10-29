После операции мальчик быстро восстановился, начал заниматься плаванием. Но последнее время его стали беспокоить головные боли. На недавнем обследовании был выявлен небольшой рост остаточных фрагментов опухоли. В такой ситуации хорошо помогает радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Стоимость процедуры 225 000 рублей.