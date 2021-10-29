У Кирилла краниофарингиома, доброкачественная опухоль головного мозга. В январе он перенес операцию, однако недавнее обследование показало рост остаточных фрагментов опухоли.
Ход лечения
07.11.2021
Кирилл прошел лечение, длившееся 5 дней, выписался в удовлетворительном состоянии. Благодаря вам лечение мальчика было оплачено, спасибо!
29.10.2021
После операции мальчик быстро восстановился, начал заниматься плаванием. Но последнее время его стали беспокоить головные боли. На недавнем обследовании был выявлен небольшой рост остаточных фрагментов опухоли. В такой ситуации хорошо помогает радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Государственных квот на это лечение нет. Стоимость процедуры 225 000 рублей.