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Кирилл Кисаров

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450 371 ₽448 571 ₽ осталось собрать
ДиагнозИнфантильная фибросаркома
ГородЕкатериновка (Самарская область)
Возраст3 месяца
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У Кирилла фибросаркома. Мальчик лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

05.07.2024

Два месяца назад у Кирилла появилась шишка на ноге, которая стала быстро расти. Мальчика начали обследовать: так у него диагностировали инфантильную (то есть младенческую) фибросаркому. Опухоль слишком большая, чтобы ее можно было полностью удалить без вреда для малыша. Но молекулярное исследование показало, что мальчику должен помочь таргетный препарат «Розлитрек» (энтректиниб): в практике нашего фонда уже были такие случаи, и эффект от лечения был замечательный! Стоимость одной упаковки лекарства 450 371 рубль.

Ваша помощь Кириллу

05.07.24
1 500 ₽
05.07.24
300 ₽
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