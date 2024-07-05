Два месяца назад у Кирилла появилась шишка на ноге, которая стала быстро расти. Мальчика начали обследовать: так у него диагностировали инфантильную (то есть младенческую) фибросаркому. Опухоль слишком большая, чтобы ее можно было полностью удалить без вреда для малыша. Но молекулярное исследование показало, что мальчику должен помочь таргетный препарат «Розлитрек» (энтректиниб): в практике нашего фонда уже были такие случаи, и эффект от лечения был замечательный! Стоимость одной упаковки лекарства 450 371 рубль.