Умер маленький Кирилл. Ему был всего год.

При диагнозе Кирилла без трансплантации костного мозга было не обойтись. Но и сама трансплантация у таких детей связана с повышенным риском опасных осложнений. Донорские клетки мальчику ввели в начале июня, но в июле случилось резкое ухудшение, и, несмотря на срочные меры, спасти малыша не удалось.

Светлая память Кириллу. Сил его прекрасным родителям.