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Кирилл Колобов

Сбор завершен
ДиагнозТяжелая комбинированная иммунная недостаточность
Городс. Дмитровский Погост (Московская область)
Дата смерти21.07.2023
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25.07.2023

Умер маленький Кирилл. Ему был всего год.

При диагнозе Кирилла без трансплантации костного мозга было не обойтись. Но и сама трансплантация у таких детей связана с повышенным риском опасных осложнений. Донорские клетки мальчику ввели в начале июня, но в июле случилось резкое ухудшение, и, несмотря на срочные меры, спасти малыша не удалось.

Светлая память Кириллу. Сил его прекрасным родителям.

31.05.2023

У мальчика тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. Помочь ему может только трансплантация костного мозга, донором станет папа. Сейчас Кириллу необходима терапия препаратом «Неостим» для стимуляции выработки лейкоцитов: у мальчика развилась серьезная инфекция. Стоимость нужного количества лекарства 291 000 рублей.

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