|Диагноз
|Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность
|Город
|с. Дмитровский Погост (Московская область)
|Дата смерти
|21.07.2023
25.07.2023
Умер маленький Кирилл. Ему был всего год.
При диагнозе Кирилла без трансплантации костного мозга было не обойтись. Но и сама трансплантация у таких детей связана с повышенным риском опасных осложнений. Донорские клетки мальчику ввели в начале июня, но в июле случилось резкое ухудшение, и, несмотря на срочные меры, спасти малыша не удалось.
Светлая память Кириллу. Сил его прекрасным родителям.
31.05.2023
У мальчика тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. Помочь ему может только трансплантация костного мозга, донором станет папа. Сейчас Кириллу необходима терапия препаратом «Неостим» для стимуляции выработки лейкоцитов: у мальчика развилась серьезная инфекция. Стоимость нужного количества лекарства 291 000 рублей.