Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Давлеканово (Башкортостан)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
15.12.2022
Терапия с «Блинцито» завершена, Кирилл в полной ремиссии. Теперь остался только этап поддерживающей терапии.
16.11.2022
Из-за некоторых инфекционных проблем терапия «Блинцито» была чуть-чуть отложена, но сейчас Кирилл ее уже получает, переносит удовлетворительно.
24.10.2022
Средства собраны, состояние стабильное. Сегодня Кириллу должны начать терапию «Блинцито».
Ваша помощь Кириллу
19.10.22
|200 ₽
19.10.22
|5 000 ₽
19.10.22
|500 ₽
19.10.22
|4 937 ₽
19.10.22
|10 ₽