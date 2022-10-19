Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Кирилл Пухляков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородДавлеканово (Башкортостан)
Возраст5 лет
Поделиться:
У Кирилла развилась аллергия на один основных препаратов химиотерапии. Теперь программу лечения надо срочно менять.

Ход лечения

15.12.2022

Терапия с «Блинцито» завершена, Кирилл в полной ремиссии. Теперь остался только этап поддерживающей терапии.

16.11.2022

Из-за некоторых инфекционных проблем терапия «Блинцито» была чуть-чуть отложена, но сейчас Кирилл ее уже получает, переносит удовлетворительно.

24.10.2022

Средства собраны, состояние стабильное. Сегодня Кириллу должны начать терапию «Блинцито».

Весь ход лечения

Ваша помощь Кириллу

19.10.22
200 ₽
19.10.22
5 000 ₽
19.10.22
500 ₽
19.10.22
4 937 ₽
19.10.22
10 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari