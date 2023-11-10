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Кирилл Руденко

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741 379 ₽740 763 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовосибирск
Возраст5 лет
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У Кирилла случился рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

10.11.2023

Лечение у Кирилла и в первый раз шло очень тяжело, с большими осложнениями. Не помогла даже наша обычная палочка-выручалочка, «Блинцито»: развилась непереносимость. Так что Кириллу нужен другой иммунопрепарат, «Биспонса», а затем может рассматриваться уже и трансплантация костного мозга. Сейчас срочно нужно купить по крайней мере один флакон «Биспонсы», это обойдется в 741 379 рублей.

Ваша помощь Кириллу

10.11.23
616 ₽
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