Лечение у Кирилла и в первый раз шло очень тяжело, с большими осложнениями. Не помогла даже наша обычная палочка-выручалочка, «Блинцито»: развилась непереносимость. Так что Кириллу нужен другой иммунопрепарат, «Биспонса», а затем может рассматриваться уже и трансплантация костного мозга. Сейчас срочно нужно купить по крайней мере один флакон «Биспонсы», это обойдется в 741 379 рублей.