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Кирилл Русин

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
ГородПротвино (Московская область)
Возраст16 лет
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У Кирилла остеосаркома. Юноша лечится в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

29.05.2024

Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!

28.05.2024

Кирилл прошел несколько курсов химиотерапии, после которой врачи провели операцию по удалению опухоли. Операция прошла успешно, но, к сожалению, спустя пару месяцев, обследование показало рецидив. Кирилл начал терапию препаратом «Ленватиниб»: болезнь удалось стабилизировать. Лечение необходимо продолжать! Стоимость двух упаковок лекарства 212 094 рубля.

Ваша помощь Кириллу

31.05.24
Участники забега Legal Run 2024212 094 ₽
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