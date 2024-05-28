Кирилл прошел несколько курсов химиотерапии, после которой врачи провели операцию по удалению опухоли. Операция прошла успешно, но, к сожалению, спустя пару месяцев, обследование показало рецидив. Кирилл начал терапию препаратом «Ленватиниб»: болезнь удалось стабилизировать. Лечение необходимо продолжать! Стоимость двух упаковок лекарства 212 094 рубля.