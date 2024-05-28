Ход лечения
29.05.2024
Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2024. Спасибо!
28.05.2024
Кирилл прошел несколько курсов химиотерапии, после которой врачи провели операцию по удалению опухоли. Операция прошла успешно, но, к сожалению, спустя пару месяцев, обследование показало рецидив. Кирилл начал терапию препаратом «Ленватиниб»: болезнь удалось стабилизировать. Лечение необходимо продолжать! Стоимость двух упаковок лекарства 212 094 рубля.
Ваша помощь Кириллу
|Участники забега Legal Run 2024
|212 094 ₽