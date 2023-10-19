Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Кирилл Штырхунов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородПушкино
Возраст5 лет
Поделиться:
Кирилл готовится к трансплантации костного мозга, которая поможет ему победить острый лимфобластный лейкоз.

Ход лечения

31.10.2023

Четыре дня назад проведена трансплантация от отца. Ждем приживления и восстановления.

19.10.2023

Первый раз мальчик лечился два года назад, однако болезнь вернулась. Свой пятый день рождения Кирилл встретил в больнице и сейчас готовится к трансплантации костного мозга. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Кириллу и многим другим детям необходим препарат «Олумиант» общей стоимостью 822 990 рублей.

Ваша помощь Кириллу

20.10.23
1 000 ₽
20.10.23
Г*****к250 ₽
20.10.23
200 ₽
20.10.23
Р*****а Е.800 ₽
20.10.23
Ф******а Е.10 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari