Первый раз мальчик лечился два года назад, однако болезнь вернулась. Свой пятый день рождения Кирилл встретил в больнице и сейчас готовится к трансплантации костного мозга. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Кириллу и многим другим детям необходим препарат «Олумиант» общей стоимостью 822 990 рублей.