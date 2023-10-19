Ход лечения
31.10.2023
Четыре дня назад проведена трансплантация от отца. Ждем приживления и восстановления.
19.10.2023
Первый раз мальчик лечился два года назад, однако болезнь вернулась. Свой пятый день рождения Кирилл встретил в больнице и сейчас готовится к трансплантации костного мозга. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» Кириллу и многим другим детям необходим препарат «Олумиант» общей стоимостью 822 990 рублей.
Ваша помощь Кириллу
20.10.23
|1 000 ₽
20.10.23
|Г*****к
|250 ₽
20.10.23
|200 ₽
20.10.23
|Р*****а Е.
|800 ₽
20.10.23
|Ф******а Е.
|10 000 ₽