Сбор завершен
|Диагноз
|Гемангиоэндотелиома
|Город
|с. Николо-Павловское (Свердловская область)
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
15.03.2022
Кирилл выписан на перерыв в терапии, в конце марта приедет снова. Лечиться «Келиксом» надо будет долго.
04.03.2022
Уже четыре введения «Келикса» позади, переносятся нормально, очагов инфекций нет.
15.01.2022
Есть улучшение: сосудистая опухоль сократилась. Продолжена терапия.
Ваша помощь Кириллу
06.10.21
|1 500 ₽
06.10.21
|30 ₽
06.10.21
|500 ₽
06.10.21
|1 200 ₽
06.10.21
|25 000 ₽