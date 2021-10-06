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Кирилл Скрябин

Сбор завершен
ДиагнозГемангиоэндотелиома
Городс. Николо-Павловское (Свердловская область)
Возраст6 лет
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У Кирилла редкая сосудистая опухоль. Он уже перенес операцию, она не помогла, и теперь нужна и противоопухолевая терапия.

Ход лечения

15.03.2022

Кирилл выписан на перерыв в терапии, в конце марта приедет снова. Лечиться «Келиксом» надо будет долго.

04.03.2022

Уже четыре введения «Келикса» позади, переносятся нормально, очагов инфекций нет.

15.01.2022

Есть улучшение: сосудистая опухоль сократилась. Продолжена терапия.

Весь ход лечения

Ваша помощь Кириллу

06.10.21
1 500 ₽
06.10.21
30 ₽
06.10.21
500 ₽
06.10.21
1 200 ₽
06.10.21
25 000 ₽
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