У Кирилла редкая сосудистая опухоль. Он уже перенес операцию, она не помогла, и теперь нужна и противоопухолевая терапия.

Ход лечения 15.03.2022 Кирилл выписан на перерыв в терапии, в конце марта приедет снова. Лечиться «Келиксом» надо будет долго. 04.03.2022 Уже четыре введения «Келикса» позади, переносятся нормально, очагов инфекций нет. 15.01.2022 Есть улучшение: сосудистая опухоль сократилась. Продолжена терапия. Весь ход лечения