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Кирилл Смирнов

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161 378 ₽130 578 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНовосибирск
Возраст1 год
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У Кирилла острый лимфобластный лейкоз. Мальчик проходит иммунотерапию в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

25.03.2024

Болезнь у мальчика диагностировали четыре месяца назад. В ходе химиотерапии у него развилась аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Онкаспар». Поэтому врачи заменили Кириллу оставшиеся курсы химиотерапии на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Сейчас необходим один флакон лекарства стоимостью  161 378 рублей.

Ваша помощь Кириллу

25.03.24
500 ₽
25.03.24
1 000 ₽
25.03.24
10 000 ₽
25.03.24
1 000 ₽
25.03.24
S***z3 000 ₽
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