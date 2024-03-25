Болезнь у мальчика диагностировали четыре месяца назад. В ходе химиотерапии у него развилась аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Онкаспар». Поэтому врачи заменили Кириллу оставшиеся курсы химиотерапии на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Сейчас необходим один флакон лекарства стоимостью 161 378 рублей.