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161 378 ₽130 578 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Новосибирск
|Возраст
|1 год
Ход лечения
25.03.2024
Болезнь у мальчика диагностировали четыре месяца назад. В ходе химиотерапии у него развилась аллергическая реакция на противоопухолевый препарат «Онкаспар». Поэтому врачи заменили Кириллу оставшиеся курсы химиотерапии на иммунотерапию препаратом «Блинцито». Сейчас необходим один флакон лекарства стоимостью 161 378 рублей.
Ваша помощь Кириллу
25.03.24
|500 ₽
25.03.24
|1 000 ₽
25.03.24
|10 000 ₽
25.03.24
|1 000 ₽
25.03.24
|S***z
|3 000 ₽