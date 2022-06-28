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Коля Древинг

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городп. Воровского (Владимирская область)
Возраст11 лет
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У Коли апластическая анемия. Мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

01.12.2022

Коля выписан!

16.10.2022

Иммунитет после трансплантации пока еще совсем слабый, обнаружен бронхиолит. Для борьбы с вирусной инфекцией нужен препарат «Ремдеформ». Коля по-прежнему в стационаре кратковременного лечения.

22.09.2022

Коля в стационаре кратковременного лечения. Обнаружена вирусная инфекция.

Весь ход лечения

Ваша помощь Коле

28.06.22
158 ₽
28.06.22
200 ₽
28.06.22
200 ₽
28.06.22
11 000 ₽
28.06.22
50 000 ₽
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