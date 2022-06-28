Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|п. Воровского (Владимирская область)
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
01.12.2022
Коля выписан!
16.10.2022
Иммунитет после трансплантации пока еще совсем слабый, обнаружен бронхиолит. Для борьбы с вирусной инфекцией нужен препарат «Ремдеформ». Коля по-прежнему в стационаре кратковременного лечения.
22.09.2022
Коля в стационаре кратковременного лечения. Обнаружена вирусная инфекция.
Ваша помощь Коле
28.06.22
|158 ₽
28.06.22
|200 ₽
28.06.22
|200 ₽
28.06.22
|11 000 ₽
28.06.22
|50 000 ₽