Ход лечения
02.11.2023
Коля прошел терапию иммунопрепаратом «Биспонса», который должен был помочь мальчику справиться с лейкозными клетками перед трансплантацией, но это лекарство оказалось не полностью эффективным. Врачи продолжают обдумывать варианты дальнейшей терапии.
23.10.2023
Благодаря сюжету на НТВ за один день было собрано 4 658 647 рублей. Спасибо всем, кто помогает. Мы продолжаем сбор.
22.10.2023
Сегодня на канале НТВ про Колю вышел сюжет.
Ваша помощь Коле
01.11.23
|700 ₽
01.11.23
|Г*******ч А.
|100 ₽
01.11.23
|5 000 ₽
01.11.23
|100 ₽
01.11.23
|1 000 ₽