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Коля Голиков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЧита
Возраст15 лет
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Коля готовится к пересадке костного мозга. Чтобы избежать осложнений, ему требуется препарат «Дефителио».

Ход лечения

02.11.2023

Коля прошел терапию иммунопрепаратом «Биспонса», который должен был помочь мальчику справиться с лейкозными клетками перед трансплантацией, но это лекарство оказалось не полностью эффективным. Врачи продолжают обдумывать варианты дальнейшей терапии.

23.10.2023

Благодаря сюжету на НТВ за один день было собрано 4 658 647 рублей. Спасибо всем, кто помогает. Мы продолжаем сбор.

22.10.2023

Сегодня на канале НТВ про Колю вышел сюжет.

Весь ход лечения

Ваша помощь Коле

01.11.23
700 ₽
01.11.23
Г*******ч А.100 ₽
01.11.23
5 000 ₽
01.11.23
100 ₽
01.11.23
1 000 ₽
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