Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Коля Зенин

Сбор завершен
ДиагнозСаркома Юинга
Городп. Усть-Кинельский (Самарская область)
Возраст11 лет
Поделиться:
У Коли рецидив саркомы Юинга. Мальчику необходимо продолжать терапию.

Ход лечения

21.04.2023

У Коли сохраняется полный ответ на лечение. Выписан.

29.03.2023

Коля в ремиссии, скоро приезжает в Центр имени Дмитрия Рогачева, будет снова получать «Китруду».

17.02.2023

Коля получил введение «Пемброриа» в запланированные сроки, закуплено лекарство и на следующее введение. Самарские врачи находятся в контакте с московскими коллегами, чтобы вместе контролировать ход Колиного лечения. Сейчас мальчика должны выписать из больницы в Самаре на перерыв в терапии.

Весь ход лечения

Ваша помощь Коле

02.02.23
З*****в700 ₽
02.02.23
Б****н А.100 ₽
02.02.23
Д*****в А.1 000 ₽
02.02.23
1 200 ₽
02.02.23
250 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari