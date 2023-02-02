|Диагноз
|Саркома Юинга
|Город
|п. Усть-Кинельский (Самарская область)
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
21.04.2023
У Коли сохраняется полный ответ на лечение. Выписан.
29.03.2023
Коля в ремиссии, скоро приезжает в Центр имени Дмитрия Рогачева, будет снова получать «Китруду».
17.02.2023
Коля получил введение «Пемброриа» в запланированные сроки, закуплено лекарство и на следующее введение. Самарские врачи находятся в контакте с московскими коллегами, чтобы вместе контролировать ход Колиного лечения. Сейчас мальчика должны выписать из больницы в Самаре на перерыв в терапии.
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