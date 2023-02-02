Коля получил введение «Пемброриа» в запланированные сроки, закуплено лекарство и на следующее введение. Самарские врачи находятся в контакте с московскими коллегами, чтобы вместе контролировать ход Колиного лечения. Сейчас мальчика должны выписать из больницы в Самаре на перерыв в терапии.