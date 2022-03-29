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Костя Чернов

Сбор завершен
ДиагнозГистиоцитоз из клеток Лангерганса
ГородКемерово
Возраст2 года
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Костя с марта лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Нужна противоопухолевая терапия.

Ход лечения

07.10.2022

Костю обследовали и выписали. Состояние стабильное, мальчик будет продолжать наблюдаться по месту жительства.

03.10.2022

Состояние ребенка стабильное. Не лихорадит, видимых очагов инфекции нет. Для восстановления структуры поврежденных костей необходим препарат «Верокласт» (золедроновая кислота).

16.08.2022

Все более или менее нормально, получен очередной курс химиотерапии с препаратом «Кладрибин».

Весь ход лечения

Ваша помощь Косте

29.03.22
200 ₽
29.03.22
З*******а О.5 000 ₽
29.03.22
1 200 ₽
29.03.22
120 ₽
29.03.22
10 400 ₽
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