Ход лечения
07.10.2022
Костю обследовали и выписали. Состояние стабильное, мальчик будет продолжать наблюдаться по месту жительства.
03.10.2022
Состояние ребенка стабильное. Не лихорадит, видимых очагов инфекции нет. Для восстановления структуры поврежденных костей необходим препарат «Верокласт» (золедроновая кислота).
16.08.2022
Все более или менее нормально, получен очередной курс химиотерапии с препаратом «Кладрибин».
Ваша помощь Косте
29.03.22
|200 ₽
29.03.22
|З*******а О.
|5 000 ₽
29.03.22
|1 200 ₽
29.03.22
|120 ₽
29.03.22
|10 400 ₽