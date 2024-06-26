Помочь
206 000 ₽202 150 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|Белгород
|Возраст
|3 года
Ход лечения
26.06.2024
Единственный способ помочь Косте победить болезнь — провести пересадку костного мозга. Что и было сделано. Сейчас же нужно избавиться от последствий этой сложной процедуры: реакции «трансплантат против хозяина». В этом поможет препарат «Энтивио» стоимостью 206 000 рублей.
Ваша помощь Косте
26.06.24
|50 ₽
26.06.24
|150 ₽
26.06.24
|К******** Е.
|2 000 ₽
26.06.24
|150 ₽
26.06.24
|К********н А.
|500 ₽