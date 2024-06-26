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Костя Косилов

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206 000 ₽202 150 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородБелгород
Возраст3 года
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Болен с сентября 2022 года. Проходил лечение по месту жительства, в апреле попал в Центр Димы Рогачева.

Ход лечения

26.06.2024

Единственный способ помочь Косте победить болезнь — провести пересадку костного мозга. Что и было сделано. Сейчас же нужно избавиться от последствий этой сложной процедуры: реакции «трансплантат против хозяина». В этом поможет препарат «Энтивио» стоимостью 206 000 рублей.

Ваша помощь Косте

26.06.24
50 ₽
26.06.24
150 ₽
26.06.24
К******** Е.2 000 ₽
26.06.24
150 ₽
26.06.24
К********н А.500 ₽
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