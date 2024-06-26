Единственный способ помочь Косте победить болезнь — провести пересадку костного мозга. Что и было сделано. Сейчас же нужно избавиться от последствий этой сложной процедуры: реакции «трансплантат против хозяина». В этом поможет препарат «Энтивио» стоимостью 206 000 рублей.