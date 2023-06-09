Ход лечения
28.07.2023
У Кристины случился септический шок, она побывала в реанимации, но сейчас ей намного лучше. Судя по обследованиям, зафиксирована стабилизация болезни: опухоль не растет. Планируется выписка, Кристина будет продолжать химиотерапию и иммунотерапию по месту жительства.
03.07.2023
Инфекционных очагов нет, показатели крови компенсированы. Терапию с «Китрудой» необходимо продолжать.
09.06.2023
Как только врачи определи, что с Кристиной, она сразу же начала лечение. Однако после очередного курса терапии стало понятно, что болезнь не поддается воздействию одной только «химии». Тогда было принято решение добавить иммунопрепарат «Китруда», который стоит 255 710 рублей.
Ваша помощь Кристине
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|300 ₽
|100 ₽
|6 900 ₽