Как только врачи определи, что с Кристиной, она сразу же начала лечение. Однако после очередного курса терапии стало понятно, что болезнь не поддается воздействию одной только «химии». Тогда было принято решение добавить иммунопрепарат «Китруда», который стоит 255 710 рублей.