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Кристина Белова

Сбор завершен
ДиагнозРабдоидная опухоль
Городп. Славянка (Приморский край)
Возраст16 лет
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В январе у Кристины обнаружили рабдоидную опухоль. Девушка лечится в Центре имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

28.07.2023

У Кристины случился септический шок, она побывала в реанимации, но сейчас ей намного лучше. Судя по обследованиям, зафиксирована стабилизация болезни: опухоль не растет. Планируется выписка, Кристина будет продолжать химиотерапию и иммунотерапию по месту жительства.

03.07.2023

Инфекционных очагов нет, показатели крови компенсированы. Терапию с «Китрудой» необходимо продолжать.

09.06.2023

Как только врачи определи, что с Кристиной, она сразу же начала лечение. Однако после очередного курса терапии стало понятно, что болезнь не поддается воздействию одной только «химии». Тогда было принято решение добавить иммунопрепарат «Китруда», который стоит 255 710 рублей.

Ваша помощь Кристине

14.06.23
10 ₽
14.06.23
30 ₽
14.06.23
300 ₽
14.06.23
100 ₽
14.06.23
6 900 ₽
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