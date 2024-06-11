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968 268 ₽967 568 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Наро-Фоминск
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
11.06.2024
За время лечения Кристина дважды выходила в ремиссию, но победить болезнь окончательно пока не удалось. У девочки серьезные осложнения, поэтому проводить высокодозную химиотерапию сейчас нельзя. Врачи считают, что в случае Кристины будет эффективен курс препарата «Блинцито». Шесть флаконов необходимого ей лекарства стоят 968 268 рублей.
Ваша помощь Кристине
12.06.24
|700 ₽