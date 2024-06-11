За время лечения Кристина дважды выходила в ремиссию, но победить болезнь окончательно пока не удалось. У девочки серьезные осложнения, поэтому проводить высокодозную химиотерапию сейчас нельзя. Врачи считают, что в случае Кристины будет эффективен курс препарата «Блинцито». Шесть флаконов необходимого ей лекарства стоят 968 268 рублей.