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Кристина Дремова

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968 268 ₽967 568 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородНаро-Фоминск
Возраст6 лет
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Лейкоз у Кристины диагностировали три года назад. Девочка лечится в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

11.06.2024

За время лечения Кристина дважды выходила в ремиссию, но победить болезнь окончательно пока не удалось. У девочки серьезные осложнения, поэтому проводить высокодозную химиотерапию сейчас нельзя. Врачи считают, что в случае Кристины будет эффективен курс препарата «Блинцито». Шесть флаконов необходимого ей лекарства стоят 968 268 рублей.

Ваша помощь Кристине

12.06.24
700 ₽
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