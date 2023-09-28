У Кристины острый лимфобластный лейкоз. Девочка готовится к трансплантации костного мозга.
Ход лечения
31.10.2023
Трансплантация проведена 12 октября. Пока еще, конечно, состояние тяжелое, но уже есть признаки приживления. Кристина получает лекарства для профилактики РТПХ.
28.09.2023
Основная терапия помогла Кристине выйти в ремиссию. Следующим шагом в лечении станет трансплантация, к которой нужно хорошо подготовиться. Для этого девочке необходим иммунопрепарат «Энтивио». Именно он помогает избежать серьезного осложнения со стороны кишечника, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.