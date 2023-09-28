Основная терапия помогла Кристине выйти в ремиссию. Следующим шагом в лечении станет трансплантация, к которой нужно хорошо подготовиться. Для этого девочке необходим иммунопрепарат «Энтивио». Именно он помогает избежать серьезного осложнения со стороны кишечника, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ). Стоимость трех флаконов лекарства 312 000 рублей.